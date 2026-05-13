Policía Civil arresta a distribuidores de sustancias en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS COAH. - La presencia policiaca en calles de la colonia Magdalena terminó con la detención de dos presuntos distribuidores de droga que fueron sorprendidos cargando diversas dosis de narcóticos listas para su posible distribución.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer cuando elementos de la Policía Civil de Coahuila realizaban recorridos preventivos sobre el cruce de las calles Rosa Elena y Bugambilia, en el municipio de Cuatro Ciénegas. Durante la vigilancia, los oficiales detectaron a dos sujetos en actitud sospechosa, por lo que procedieron a realizarles una inspección corporal de rutina.

El primero de los asegurados fue identificado como José Manuel Ramírez Castillo, de 19 años de edad, con domicilio en la colonia Ramón Guevara. Durante la revisión, los agentes localizaron entre sus pertenencias cinco bolsitas transparentes con una sustancia en polvo con características similares a la cocaína, además de otras cinco bolsas que contenían una sustancia granulada cristalina con características propias de la droga conocida como cristal.

En el mismo operativo también fue detenido Arón Isaías Hernández González, de 21 años, vecino de la misma colonia, quien presuntamente portaba cuatro bolsas con sustancia similar a la cocaína y otras cuatro con droga tipo cristal.

Tras el aseguramiento de la droga, ambos sujetos fueron esposados y trasladados ante el Ministerio Público, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes por el delito de posesión de narcóticos.