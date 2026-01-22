Embiste a abuelito con Mercedes Benz

MONCLOVA, COAH.- Un adulto mayor resultó lesionado la tarde de este jueves luego de ser embestido por una camioneta Mercedes Benz mientras intentaba cruzar el bulevar Francisco I. Madero, hecho que generó la inmediata movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y autoridades municipales.

El accidente se registró alrededor de las 16:20 horas, en el cruce de la calle República del Salvador, en la colonia Guadalupe.

En ese punto, Don Francisco fue impactado por el vehículo cuando cruzaba el bulevar, quedando tendido sobre el pavimento con diversos golpes.

Testigos del percance detuvieron su marcha de inmediato y solicitaron el apoyo del 911 al observar al adulto mayor lesionado.

La conductora de la unidad involucrada avanzó algunos metros más adelante y se detuvo para esperar el arribo de los cuerpos de emergencia y brindar apoyo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar y brindaron atención prehospitalaria al abuelito, quien presentaba contusiones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS para su valoración médica y atención especializada.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente en el sitio, entrevistándose con la conductora de la Mercedes Benz.

Tras el análisis de la mecánica del accidente, las autoridades determinaron su responsabilidad, motivo por el cual fue asegurada y trasladada a la Comandancia Municipal para deslindar responsabilidades.