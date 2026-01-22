Joven y un menor detenidos por posesión de sustancias en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAH.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de dos jóvenes por la presunta posesión simple de narcóticos, durante un operativo preventivo efectuado en calles de la colonia Siller, en el municipio de Cuatro Ciénegas.

Los hechos se registraron en el cruce de la calle Heroico Colegio Militar con la calle Mercado, donde los oficiales detectaron a dos personas con actitud sospechosa, por lo que procedieron a realizarles una inspección preventiva.

Durante la revisión, los uniformados localizaron entre sus pertenencias varios envoltorios con hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Santiago Jiménez Enríquez, de 18 años de edad, con domicilio en la colonia Magdalenas, así como Luis ´N´, de 16 años. A ambos se les aseguraron un total de once cigarros elaborados, los cuales contenían la sustancia ilícita.

Tras el hallazgo, los jóvenes fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso, conforme a los protocolos establecidos, especialmente en lo que respecta al menor de edad involucrado.