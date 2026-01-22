Incendio en Frontera activa el Plan DN-III

FRONTERA, COAH.- Momentos de auténtico terror vivieron habitantes de la colonia Las Aves, en el municipio de Frontera, luego que un voraz incendio de pastizal se desató la tarde de este jueves, provocando la activación del Plan DN-III y una intensa movilización de cuerpos de emergencia, tal como ocurrió hace casi tres años, en septiembre de 2023.

El siniestro se registró alrededor de las 15:00 horas en predios cubiertos de maleza, donde el fuego comenzó a propagarse con rapidez debido a las condiciones del terreno.

En cuestión de minutos, las llamaradas crecieron de manera alarmante y una densa nube de humo negro pudo observarse desde varios kilómetros a la redonda, generando pánico entre los vecinos del sector.

Aunque el incendio inició en una zona despoblada, el avance del fuego fue implacable y poco a poco se fue acercando a las viviendas de la colonia, lo que encendió las alertas entre las autoridades.

Ante el riesgo inminente, elementos de Protección Civil, Policía Municipal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional comenzaron a evacuar de manera preventiva a varias familias, ante el temor de que las llamas alcanzaran los domicilios.

Durante más de tres horas, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, así como socorristas del GRUM trabajaron sin descanso para sofocar el incendio, contando con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Las labores incluyeron el uso de una retroexcavadora, así como herramientas manuales como picos y palas, con las que se abrieron brechas cortafuego para frenar el avance de las llamas.

Gracias al esfuerzo coordinado de las corporaciones, el fuego logró ser contenido antes de que causara daños mayores a las viviendas. Finalmente, tras intensas maniobras de enfriamiento, el incendio fue extinguido en su totalidad, descartándose personas lesionadas o pérdidas materiales en casas habitación.

El hecho revivió el recuerdo de un incendio similar ocurrido en septiembre de 2023, cuando la colonia Las Aves también estuvo en riesgo, situación que mantiene en alerta permanente a los vecinos de este sector, quienes nuevamente pasaron horas de angustia ante la cercanía del fuego.