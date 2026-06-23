Crisis conductual de adolescente con autismo en Monclova genera alarma

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de elementos de Seguridad Pública se registró la noche del lunes en la colonia Cañada, luego que familiares de un adolescente con autismo solicitaran apoyo al enfrentar una crisis conductual que generó preocupación por su integridad física.

El reporte fue recibido alrededor de las 23:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Francisco Sarabia, en el cruce con El Paso, hasta donde acudieron elementos municipales para atender la situación.

Crisis conductual del menor

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los familiares del menor solicitaron la presencia de las autoridades debido a que el adolescente presentaba una conducta alterada y existía el temor de que pudiera causarse lesiones durante el episodio.

Rogelio, padre del menor, explicó a los oficiales que su hijo, Ángel N, de 13 años de edad, sufrió una crisis repentina que modificó su comportamiento habitual. Durante el incidente, el adolescente comenzó a golpearse contra una pared y mostró reacciones agresivas, situación que alarmó a quienes se encontraban en el domicilio.

Ante el escenario, los familiares optaron por pedir apoyo para garantizar la seguridad del menor y mantener la situación bajo control mientras buscaban tranquilizarlo.

A la llegada de los uniformados, el joven ya se encontraba más calmado, por lo que los agentes dialogaron con los familiares para conocer los detalles de lo ocurrido y verificar las condiciones del adolescente.

El padre informó que no era necesaria la intervención de paramédicos, ya que el menor no presentaba lesiones de gravedad ni requería traslado médico.

Tras constatar que no existía riesgo inmediato para el adolescente ni para los integrantes de la familia, los elementos de Seguridad Pública concluyeron su intervención y se retiraron del lugar, quedando la situación sin mayores consecuencias.