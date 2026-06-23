Evitan tragedia en la 21 de Marzo: Joven intenta quitarse la vida tras pelea con hermana

MONCLOVA, COAH.- La rápida intervención de familiares y elementos de la Policía Municipal evitó una situación de riesgo la noche del lunes en la colonia 21 de Marzo, luego de que un joven atravesara una crisis emocional tras una discusión con su hermana dentro de su domicilio.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle 44, entre las calles 3 y 1, donde una madre de familia identificada como María Elena solicitó el apoyo de las autoridades al percatarse de que su hijo se encontraba en una situación vulnerable.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato al lugar para intervenir y salvaguardar la integridad del joven.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la versión proporcionada por la madre, su hijo se encontraba descansando cuando llegó una de sus hermanas. Por causas que no fueron precisadas, ambos comenzaron a discutir, situación que derivó en una fuerte crisis emocional por parte del joven.

Ante el riesgo existente, los oficiales implementaron las medidas necesarias para controlar la situación y brindar apoyo a la familia.

Detalles confirmados

Con el objetivo de garantizar su seguridad y evitar que volviera a ponerse en riesgo, la madre autorizó que el joven fuera trasladado a las instalaciones de la comandancia municipal, donde quedó bajo supervisión preventiva de las autoridades.

Las corporaciones de seguridad reiteraron la importancia de solicitar apoyo oportunamente cuando una persona atraviesa una crisis emocional, a fin de prevenir situaciones que puedan poner en peligro su integridad.