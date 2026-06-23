Riña en Colinas de Santiago: joven herido y agresor arrestado

MONCLOVA, COAH.- Un joven terminó hospitalizado con diversas lesiones en el rostro y la cabeza luego de ser presuntamente agredido por la expareja de su hermana cuando intervino para defenderla durante una discusión registrada la madrugada de este martes en la colonia Colinas de Santiago.

Los hechos ocurrieron cerca de las 05:00 horas sobre el cruce de las calles La Nuez y El Polvorín, donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja tras recibir el reporte de una riña con una persona lesionada.

De acuerdo con la versión proporcionada por María Mariscal, su ex pareja, identificado como Jesús Trinidad Aguilar, acudió a su domicilio para buscarla, situación que derivó en una discusión.

Al percatarse del conflicto, su hermano, Julián Eduardo, salió en su defensa. Sin embargo, durante el altercado fue presuntamente atacado por el sujeto, sufriendo lesiones de consideración en la cabeza y el rostro.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades, por lo que en cuestión de minutos arribaron elementos municipales para controlar la situación y asegurar al presunto agresor.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica debido a las heridas que presentaba.

Por su parte, los policías municipales procedieron con la detención de Jesús Trinidad Aguilar, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades.