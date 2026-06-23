Vándalos atacan negocio de motocicletas en Frontera: daños considerables

FRONTERA, COAH.- Un establecimiento dedicado a la venta de motocicletas terminó con daños de consideración luego que presuntos vándalos atacaron el inmueble en la colonia Roma, provocando una movilización de corporaciones de seguridad.

Los hechos fueron reportados minutos antes de la medianoche en un negocio ubicado sobre el bulevar Juárez, en el cruce con la calle Vía Apia, donde la activación de la alarma de seguridad alertó a las autoridades sobre un posible acto delictivo.

El ataque ocurrió minutos antes de la medianoche

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y confirmar los daños ocasionados en la fachada principal del establecimiento.

De acuerdo con las primeras investigaciones, varios jóvenes caminaban por el sector cuando, presuntamente, uno de ellos tomó una piedra de gran tamaño y la lanzó contra el acceso principal del negocio.

El objeto impactó directamente contra uno de los cristales, provocando que se quebrara y ocasionando daños visibles en la estructura. Tras cometer el acto vandálico, los presuntos responsables escaparon del lugar antes de la llegada de las autoridades.

La Policía Municipal realizó un operativo de búsqueda

Los uniformados realizaron una inspección en los alrededores y desplegaron un operativo de búsqueda en calles cercanas con el objetivo de localizar a los involucrados; sin embargo, hasta el cierre del reporte no se informó sobre personas detenidas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el monto de los daños ocasionados al establecimiento afectado.