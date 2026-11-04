Golpean a hombre en el mirador

MONCLOVA, COAH.- Con lesiones en la cabeza y tendido sobre las escalinatas del mirador de la colonia Pedregal, terminó José N, luego de ser atacado físicamente por varios sujetos durante la noche de ayer, en el sector oriente de la ciudad.

El hombre fue localizado por vecinos que transitaban por el lugar y se percataron de que presentaba heridas visibles en la cabeza. Ante las condiciones en que se encontraba, los habitantes solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al lesionado y proporcionarle los primeros auxilios. Durante la intervención, José N manifestó que había sido agredido por varias personas mientras caminaba por ese sector.

Acciones de la autoridad

Sin embargo, cuando los cuerpos de emergencia llegaron, los presuntos responsables ya habían abandonado el lugar, por lo que no pudieron ser identificados ni detenidos en ese momento.

Posteriormente, elementos de Seguridad Pública se movilizaron hasta el mirador para tomar conocimiento de los hechos y realizar recorridos de vigilancia en los alrededores, con la intención de localizar a quienes participaron en la agresión.

Los oficiales inspeccionaron el sector en busca de los señalados, pero no lograron ubicarlos, debido a que habían escapado antes de su llegada.

El incidente provocó la movilización de vecinos, paramédicos y elementos policiacos, luego de que el hombre fuera encontrado lesionado en las escalinatas del mirador.

Detalles confirmados

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de los agresores ni las circunstancias que provocaron el ataque. Tampoco se proporcionaron mayores detalles sobre el estado de salud del afectado.