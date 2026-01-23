Derrapa pareja al pasar bordo

MONCLOVA, COAH.- Una pareja que se desplazaba a bordo de una motocicleta sufrió un aparatoso accidente la noche del jueves en la colonia Obrera Sur, luego que el conductor cruzó un bordo a velocidad inmoderada, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y ambos ocupantes salieran proyectados sobre el pavimento.

El percance se registró antes de las 21:30 horas, cuando los jóvenes circulaban sobre la calle Estándar Dos con dirección al poniente, a bordo de una motocicleta Italika color gris. El conductor fue identificado como Ángel, de 20 años de edad, quien llevaba como acompañante a Atenea, de 18 años. De acuerdo con la información recabada en el lugar, al llegar al cruce con la calle Secundaria 7, el motociclista no disminuyó la velocidad al atravesar el vado, lo que ocasionó que la motocicleta perdiera estabilidad.

La unidad derrapó de manera repentina, provocando que ambos jóvenes cayeran violentamente, saliendo proyectados en distintas direcciones. Vecinos y automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados.

Tras la valoración médica, se determinó que la joven presentaba golpes de mayor consideración, por lo que fue trasladada a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica especializada. El conductor, por su parte, permaneció en el lugar bajo observación, ya que no presentó lesiones que ameritaran hospitalización.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades.