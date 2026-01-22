Franco N, menor de Frontera, sufre caída y es atendido por paramédicos

FRONTERA, COAH.- Un menor de apenas dos años estuvo al borde de la muerte, luego de sufrir una fuerte caída dentro de su domicilio en la colonia Elsa Hernández, en Frontera, hecho que provocó la inmediata movilización de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes lograron reanimarlo y salvarle la vida.

El incidente se registró alrededor de las 18:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Benito Juárez, marcada con el número 126, donde el pequeño Franco ´N´ se encontraba en la recámara de sus padres.

De acuerdo con la información recabada, el niño cayó accidentalmente desde la cama, golpeándose con fuerza la cabeza contra el suelo y quedando inconsciente de manera inmediata.

La desesperación se apoderó de los familiares al notar que el menor no reaccionaba, por lo que realizaron una llamada urgente a los números de emergencia solicitando apoyo médico mientras se abrían paso al hospital a bordo de una camioneta. Minutos después, paramédicos del GRUM interceptaron el vehículo y encontraron al niño inconsciente, iniciando de inmediato maniobras de primeros auxilios para lograr estabilizarlo.

Gracias a la rápida y oportuna intervención de los paramédicos, el menor comenzó a responder durante el trayecto, lo que permitió su traslado urgente al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde ingresó al área de urgencias en estado delicado y bajo estricta vigilancia médica.

Hasta el cierre de esta edición, Franco ´N´ permanecía internado con pronóstico reservado, aunque estable, según informaron médicos del nosocomio.