Hombre terminó golpeado por su propio compañero de parranda

MONCLOVA COAH.-La noche de copas terminó entre golpes y reclamos dentro de una vivienda de la colonia Cañada Sur, donde un hombre fue brutalmente agredido presuntamente por el mismo amigo con quien convivía y consumía bebidas alcohólicas.

El incidente ocurrió sobre la calle Adelitas, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal luego de múltiples reportes ciudadanos que alertaban sobre una fuerte discusión y una pelea al interior de un domicilio del sector.

La agresión ocurrió en una vivienda de la colonia Cañada Sur, alarmando a los vecinos.

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Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Humberto con visibles huellas de violencia. El afectado explicó que se encontraba conviviendo tranquilamente con un conocido cuando, de un momento a otro, éste comenzó a atacarlo físicamente sin razón aparente, desatando el caos dentro de la vivienda.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar tras recibir múltiples reportes de la pelea.

Los gritos y el escándalo alarmaron a vecinos cercanos, quienes decidieron pedir apoyo de las autoridades temiendo que la situación terminara en consecuencias mayores.

Humberto presentó huellas de violencia y explicó que fue atacado sin razón aparente.

Elementos preventivos tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Aunque no se informó sobre detenciones, la presencia policiaca permaneció varios minutos en el sitio para controlar la situación y evitar un nuevo enfrentamiento.

Habitantes del sector señalaron que la riña generó tensión entre las familias cercanas debido a la violencia desatada durante la madrugada.