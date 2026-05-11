Accidente en Monclova: conductor atrapado tras choque

MONCLOVA COAH.- La tarde de este domingo, un conductor terminó lesionado y atrapado dentro de su camioneta luego de que un automovilista imprudente le cerró el paso en un cruce de la colonia Otilio Montaño, provocando una aparatosa volcadura.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas en el cruce de la calle Primera y calle 12, donde Sergio Vázquez, vecino del sector, circulaba a bordo de una camioneta GMC color gris sobre la vía preferencial, cuando repentinamente un automóvil compacto se atravesó en su camino sin respetar el derecho de paso.

El fuerte impacto provocó que la unidad girara violentamente hasta terminar volcada, dejando atrapado al conductor entre los fierros retorcidos y con visibles golpes en distintas partes del cuerpo.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Acciones de emergencia

Vecinos y automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo inmediato a los cuerpos de emergencia, arribando minutos después paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado antes de trasladarlo a un hospital para una valoración médica especializada.

Elementos de Tránsito y Policía Municipal acordonaron el área mientras realizaban el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del percance.

Reacciones de la comunidad

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor responsable decidió abandonar el lugar tras provocar el choque, por lo que las autoridades desplegaron un operativo en calles cercanas con el objetivo de ubicarlo. La camioneta siniestrada fue retirada con apoyo de una grúa, mientras vecinos del sector señalaron que ese cruce se ha convertido en un punto peligroso debido a la falta de señalización y al exceso de velocidad con el que circulan algunos automovilistas.