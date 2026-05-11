José, de 52 años, se quita la vida en colonia Hipódromo

MONCLOVA COAH.-Mientras cientos de familias celebraban el Día de las Madres, una vivienda de la colonia Hipódromo quedó marcada por el dolor y el luto, luego de que un hombre decidiera terminar con su vida durante la mañana de este 10 de Mayo, convirtiéndose en el segundo caso registrado en la Región Centro durante el mismo día.

La víctima fue identificada como José, mejor conocido entre vecinos y familiares como "Pepe", de 52 años de edad, quien desde tiempo atrás enfrentaba severos problemas derivados de las adicciones, situación que poco a poco fue afectando su entorno personal y familiar.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la noche previa convivió de manera aparentemente normal con sus seres cercanos. Nadie imaginó que horas más tarde la tragedia golpearía el domicilio ubicado sobre la calle Nueva Rosita.

Fue cerca de las 10:00 horas cuando su esposa despertó y notó que no se encontraba en la habitación. Al comenzar a buscarlo dentro de la vivienda terminó encontrándolo en el patio, donde la escena provocó desesperación y una fuerte crisis nerviosa entre los familiares.

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Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Preventiva procedieron a acordonar la zona, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

El caso volvió a sacudir a la Región Centro, donde en menos de un día ya sumaban dos hechos similares, dejando nuevamente al descubierto la compleja realidad que enfrentan personas atrapadas por las adicciones y los problemas emocionales.