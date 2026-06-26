Frontera: Seguridad Pública refuerza vigilancia ante ola de robos

FRONTERA, COAH.– Ante la ola de robos registrada en centros educativos, viviendas y comercios establecidos del municipio de Frontera, elementos de Seguridad Pública implementaron la tarde del viernes un operativo de presencia y vigilancia en las colonias consideradas con mayor incidencia delictiva.

El despliegue tuvo como objetivo reforzar la proximidad con la ciudadanía y prevenir la comisión de delitos mediante recorridos permanentes por distintos sectores del municipio.

Durante el operativo, los agentes recorrieron calle por calle las colonias Occidental, Borjas, Sierrita, La Maquinita, 10 de Mayo y Jardines del Aeropuerto, donde mantuvieron presencia preventiva y acciones de vigilancia.

Las autoridades buscan fortalecer la seguridad en estos sectores ante los recientes hechos delictivos que han afectado a planteles educativos, casas habitación y establecimientos comerciales.