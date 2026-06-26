Hombre es detenido en Monclova tras reporte de comerciantes

MONCLOVA, COAH. - Un hombre identificado como Jesús Ángel "N" fue asegurado por elementos de Seguridad Pública la tarde del viernes, luego de ser reportado por comerciantes de la zona centro por deambular en la vía pública con una botella de resistol.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Hidalgo, a la altura del pasaje de un centro comercial, donde, de acuerdo con el reporte, el individuo caminaba portando el adhesivo, lo que generó la preocupación de los comerciantes del sector.

Tras atender el llamado, los oficiales localizaron al hombre y procedieron a asegurarlo por una falta administrativa. Posteriormente, Jesús Ángel "N" fue trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.