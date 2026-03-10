Incendio consume camioneta en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Un incendio de origen aún desconocido consumió por completo una camioneta y dejó severamente dañada otra durante la madrugada de este martes en calles de la colonia 26 de Marzo, lo que provocó una rápida movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y autoridades municipales.

El reporte de emergencia alertó a los rescatistas sobre el incendio de dos vehículos tipo pickup en el sector, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar para evitar que las llamas se propagaran a viviendas cercanas.

Al arribar, los Bomberos encontraron una camioneta Ford F-150 Platinum modelo 2020, color negro y con placas de Texas, envuelta en fuego. La unidad era propiedad de Isaac Monsiváis Hernández, de 37 años de edad, con domicilio en la calle Guadalupe Quintanilla número 122.

Las intensas llamas consumieron por completo la unidad, dejándola prácticamente reducida a chatarra, siendo declarada como pérdida total por los elementos de emergencia.

A escasos metros también resultó afectada una camioneta Dodge RAM Hemi modelo 2012, color blanco, propiedad de Jorge Alberto Cepeda Mejía, de 57 años de edad, quien tiene su domicilio en el número 124 de la misma calle Guadalupe Quintanilla.

En este segundo vehículo el fuego alcanzó principalmente el área del tablero y el motor, provocando daños considerables antes de que los Bomberos lograran controlar el siniestro.

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas consiguieron sofocar el incendio y enfriar las unidades para evitar que las llamas se reavivaran. Hasta el momento, las autoridades investigan las causas que originaron el incendio, ya que no se descarta ninguna línea de investigación, incluyendo un posible hecho intencional.

Afortunadamente, el siniestro no dejó personas lesionadas, aunque sí generó alarma entre los vecinos del sector que despertaron al ver las llamas iluminar la madrugada.