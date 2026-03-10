Arma mujer escándalo en puesto de comida

Una mujer que se encontraba bajo los efectos del alcohol terminó tras las rejas luego de protagonizar un escándalo en un puesto de comida ubicado en la colonia Francisco I. Madero, lo que obligó la intervención de elementos de la Policía Preventiva.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Obrera, cerca del cruce con la calle Juan Gil, donde empleados de un negocio de comida solicitaron la presencia de las autoridades al verse afectados por el comportamiento alterado de una mujer que causaba disturbios en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer comenzó a incomodar a clientes y trabajadores del establecimiento mientras exigía que le dieran algo de comer.

Al arribar al sitio, los oficiales dialogaron con la involucrada, quien fue identificada como Elizabeth, de 42 años de edad, vecina de la colonia Calderón.

La propia mujer explicó a los policías que tenía hambre y que se acercó al puesto con la intención de pedir alimento, ya que no contaba con dinero para comprar comida.

Sin embargo, al recibir una negativa por parte de los encargados del negocio, la mujer reaccionó con molestia y comenzó a gritar y provocar un escándalo que generó incomodidad entre las personas presentes.

Debido al comportamiento agresivo y al estado inconveniente en que se encontraba, los empleados optaron por solicitar el apoyo de las autoridades para evitar que la situación se saliera de control.

Tras escuchar la versión de los trabajadores y confirmar que la mujer estaba alterando el orden público, los elementos de la Policía Preventiva procedieron a detenerla por faltas administrativas.

Finalmente, Elizabeth fue trasladada a las celdas de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador, quien determinará la sanción correspondiente por escandalizar en la vía pública.