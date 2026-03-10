Arde negocio de elotes en Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Una fuerte explosión seguida de un incendio encendió las alarmas de los cuerpos de emergencia durante la noche en pleno primer cuadro de la ciudad, luego que un negocio de venta de elotes comenzó a arder repentinamente, generando momentos de tensión entre los habitantes.

¿Cómo ocurrió el incendio?

El incidente ocurrió en el establecimiento denominado Elotes del Norte, ubicado en el número 207 de la calle Hidalgo, en la Zona Centro, hasta donde acudieron de inmediato elementos del Cuerpo de Bomberos tras recibirse el reporte de un incendio activo en el local.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, dentro del negocio se encontraba su propietario, Gustavo Garza Villarreal, quien al percatarse de la explosión trató de sofocar las llamas por sus propios medios. Durante el intento resultó con algunas quemaduras leves, por lo que fue atendido en el lugar sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

Acciones de la autoridad

Durante la revisión del establecimiento, los bomberos detectaron la presencia de tres cilindros de gas, situación que elevó considerablemente el nivel de riesgo dentro del pequeño negocio de comida.

Según se informó, uno de los tanques comenzó a arder directamente por el calor del incendio, provocando que la válvula se derritiera. Al quedar liberado el gas, el fuego alcanzó también a los otros cilindros que se encontraban a un costado, generando momentos de verdadero peligro.

Ante la situación, los bomberos actuaron con rapidez para evitar que el fuego provocara una explosión mayor que pudiera afectar a otros negocios del concurrido sector comercial.

Los rescatistas lograron cerrar las válvulas de dos de los tanques y posteriormente realizaron maniobras de enfriamiento para reducir la temperatura del cilindro que resultó más afectado por el fuego.

Minutos después, los tres cilindros fueron retirados del interior del local y colocados en el exterior para continuar con las labores de seguridad y permitir que el gas restante se liberara sin representar mayor peligro.

Gracias a la rápida intervención de los elementos de emergencia, el incendio fue controlado antes de que pudiera extenderse a otros establecimientos del centro de la ciudad, evitando así consecuencias más graves.