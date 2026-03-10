Tres sujetos asegurados en Monclova tras robo en purificadora

MONCLOVA, COAH.— Tres sujetos fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal la tarde de ayer en calles de la colonia Óscar Flores Tapia, luego de que levantaran sospechas al ser sorprendidos merodeando con una escalera similar a la reportada como robada en una purificadora de agua de la colonia 288.

Los hechos se registraron cerca de las 14:00 horas, cuando oficiales preventivos realizaban recorridos de vigilancia y se toparon con tres individuos sobre la calle Pinabete. Uno de ellos, al notar la presencia de la patrulla, intentó evadir a los uniformados escondiéndose entre varios vehículos estacionados, actitud que de inmediato llamó la atención de los agentes.

Al ser interceptado, el sujeto se identificó como Bernardo Montelongo, quien aseguró que no estaba haciendo nada indebido. Sin embargo, durante una revisión preventiva los oficiales le encontraron un cuchillo oculto entre su ropa, lo que derivó en su aseguramiento inmediato.

Mientras se realizaba la inspección, los policías también observaron que los tres individuos cargaban una escalera cuyas características coincidían con la reportada minutos antes como sustraída durante un robo cometido mediante un boquete en una purificadora de agua ubicada en la colonia 288.

Ante esta situación, los tres sospechosos fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal para quedar a disposición de las autoridades correspondientes. Bernardo Montelongo fue consignado ante el Ministerio Público por el delito de portación de arma prohibida, además de lo que pudiera resultar conforme avancen las investigaciones.

Asimismo, se dio aviso a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se encargarán de abrir una carpeta de investigación para determinar si los detenidos tienen relación directa con el robo ocurrido horas antes en el establecimiento.

Mientras tanto, los tres sujetos quedaron bajo investigación, pues la escalera que llevaban podría convertirse en una pieza clave para esclarecer el "boquetazo" que dejó pérdidas al propietario de la purificadora.