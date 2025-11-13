Estafan a mujer con compra de camioneta

MONCLOVA, COAH. – Una mujer resultó víctima de un fraude luego de realizar la venta de su camioneta a un supuesto comprador que, tras hacerle un depósito bancario por 120 mil pesos, la engañó y la dejó sin dinero. El incidente, que ocurrió en la colonia Fraccionamiento Francisco I. Madero, fue reportado a las autoridades la tarde de este jueves. La afectada, identificada como Alicia Charles Sánchez, relató que el pasado 12 de noviembre fue contactada por un hombre que se identificó como Gilberto Peña Vega, quien estaba interesado en comprar su camioneta Ford F-150 blanca. Según su versión, el comprador le hizo un depósito bancario por la cantidad de 120 mil pesos, y tras recibir el pago, Alicia procedió a entregarle los documentos correspondientes del vehículo. Sin embargo, después de finalizar la transacción, Alicia notó que el dinero nunca se reflejó en su cuenta bancaria. Al revisar los movimientos, se dio cuenta de que el depósito no había sido realizado. Tras percatarse del fraude, la mujer intentó contactar nuevamente al supuesto comprador, pero este ya no respondió a sus llamadas. Ante la situación, la víctima pidió la intervención de las autoridades.

¿Qué ocurrió?

Los elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar y tomaron nota de lo sucedido. La afectada fue orientada a acudir al Ministerio Público para formalizar la denuncia y dar inicio a las investigaciones. Por su parte, las autoridades de la Fiscalía General del Estado hicieron un llamado a la ciudadanía para que, al realizar la venta de vehículos o cualquier otro bien, se aseguren de realizar las transacciones en lugares seguros y que de no ser posible el pago en efectivo, las transferencias bancarias sean verificadas antes de entregar el producto. Este incidente pone en evidencia el creciente número de fraudes en transacciones de vehículos, donde los delincuentes se aprovechan de la confianza de las personas para apropiarse de dinero o bienes. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del responsable y recomiendan a la población tomar precauciones al realizar este tipo de negocios.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han instado a los ciudadanos a ser cautelosos en sus transacciones. La Fiscalía General del Estado enfatiza la importancia de verificar cualquier depósito antes de entregar un vehículo. Este tipo de estafas se han vuelto más comunes, y es crucial que los vendedores estén alertas para evitar caer en engaños similares. Las investigaciones están en curso para identificar y detener al responsable de este fraude.

¿Cuáles son las consecuencias de este fraude?

El caso de Alicia Charles Sánchez no solo resalta la vulnerabilidad de los vendedores particulares, sino que también subraya la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas en las transacciones de vehículos. La confianza en el proceso de venta puede ser un arma de doble filo, y es esencial que los ciudadanos se mantengan informados y precavidos ante posibles fraudes.