Riña vecinal acaba a machetazos

FRONTERA COAH.-La tranquilidad de la colonia Aviación se vio interrumpida la tarde de ayer, luego de que una discusión entre vecinos escalara hasta convertirse en una sangrienta riña que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades policiacas.

El presunto agresor fue identificado como Antonio Rangel Ávila, de 32 años de edad, con domicilio en la calle Francisco Sarabia número 105 de la colonia Aviación, quien presuntamente atacó con un machete a otro vecino tras sostener una fuerte discusión en plena vía pública.

La víctima fue identificada como Héctor Iván Montalvo López, de 46 años, quien terminó con diversas lesiones provocadas por el arma blanca durante el altercado. Testigos señalaron que el enfrentamiento ocurrió de manera repentina y generó momentos de tensión entre habitantes del sector, quienes solicitaron de inmediato la presencia de las corporaciones de auxilio.

Paramédicos de Bomberos Frontera acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención prehospitalaria al lesionado, quien debido a la gravedad de las heridas fue trasladado a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica.

Elementos policiacos lograron asegurar al presunto responsable en el sitio de la agresión, evitando que escapara tras el ataque. Antonio Rangel Ávila fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que ya abrió una carpeta de investigación para determinar su situación legal y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

La zona permaneció resguardada por varios minutos mientras agentes realizaban las diligencias correspondientes y recopilaban testimonios de los vecinos que presenciaron la violenta riña.