Hospitalizan a "La Mataviejitas", sentenciada a 759 años de prisión, por problemas renales en CDMX

Juana Barraza Sampeiro, conocida como "La Mataviejitas", fue internada durante la madrugada de este sábado en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, ubicado en Iztapalapa, tras presentar una insuficiencia renal.

El traslado fue realizado por personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, dependencia encargada de movilizar a la mujer desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde actualmente cumple su condena.

Durante el operativo, custodios mantuvieron vigilancia tanto dentro como fuera del hospital. En el sitio se observó la presencia de al menos tres elementos de seguridad, uno de ellos portando un arma larga. A pesar del despliegue, pacientes y familiares pudieron ingresar y salir del hospital sin complicaciones.

Algunas personas que se encontraban en el lugar señalaron que el dispositivo pasó prácticamente desapercibido, ya que pensaron que se trataba de policías asignados de manera habitual a la seguridad del hospital perteneciente a la red de salud del Gobierno de la Ciudad de México.

No es la primera ocasión reciente en la que Juana Barraza requiere atención médica fuera del penal. En julio de 2023 también fue trasladada a un hospital luego de sufrir una caída en Santa Martha Acatitla que le provocó una fractura de fémur, por lo que tuvo que ser atendida en el Hospital General Xoco.

Condenada a 759 años de prisión

Juana Barraza fue detenida el 25 de enero de 2006 en la colonia Moctezuma, en la entonces delegación Venustiano Carranza. Posteriormente, en 2008, recibió una sentencia de 759 años de prisión.

Aunque la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal buscó atribuirle 48 asesinatos de mujeres adultas mayores, únicamente se lograron comprobar 17 homicidios. Desde entonces permanece recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.