Operativo en Frontera: detienen a tres hombres por robos

La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Región Centro logró desarticular una presunta banda dedicada al robo de negocios en Monclova y Frontera, luego de ejecutar órdenes de aprehensión contra tres hombres señalados por diversos atracos cometidos principalmente durante la noche.

Las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento desarrollados durante varios días por elementos estatales bajo la coordinación del inspector Roberto Torres, quien encabezó las investigaciones para ubicar a los sospechosos considerados objetivos prioritarios dentro de las indagatorias abiertas por delitos patrimoniales.

Entre los detenidos figura Fernando N, alias 'El Moco', de 34 años, identificado por las autoridades ministeriales como el presunto líder de la célula delictiva. Junto a él también fueron arrestados Jorge N, de 35 años, y Magdaleno N, de 28, quienes presuntamente operaban de manera coordinada para ingresar a establecimientos comerciales y cometer robos.

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General del Estado, los mandamientos judiciales fueron autorizados por jueces del Sistema Acusatorio Penal del Distrito Judicial de Monclova por el delito de robo de cuantía menor agravado, al haberse cometido en establecimientos comerciales y presuntamente con la participación de tres personas.

Las capturas fueron realizadas por agentes del destacamento Monclova de la AIC sin que se registraran incidentes durante el operativo. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que las indagatorias continúan abiertas, ya que los tres imputados serán investigados por su posible relación con otros robos registrados recientemente en la Región Centro.

La Fiscalía reiteró que mantendrá los operativos y labores de inteligencia para combatir delitos patrimoniales que afectan a comerciantes y ciudadanos de Monclova y Frontera.