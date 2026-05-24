Accidente en Monclova: mujer herida tras choque entre taxi y camioneta

MONCLOVA COAH.- La imprudencia al volante volvió a provocar un aparatoso accidente sobre una de las vialidades más transitadas de Monclova. Una mujer resultó lesionada tras un fuerte choque por alcance registrado durante la noche en el cruce de la calle Venustiano Carranza y el bulevar Harold R. Pape.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas luego de que automovilistas reportaran el encontronazo entre una camioneta y un vehículo habilitado como taxi.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable fue identificado como Eloy González, conductor de una camioneta Nissan Titán color azul, quien se desplazaba hacia el poniente sobre Venustiano Carranza.

Las investigaciones preliminares establecieron que el conductor aparentemente manejaba distraído y a velocidad inmoderada, además de no conservar la distancia adecuada entre vehículos al aproximarse al cruce con el bulevar Harold R. Pape.

Fue metros antes de la intersección cuando la pesada unidad terminó impactándose violentamente contra la parte trasera de un Nissan Tsuru utilizado como taxi.

Dentro de la unidad de alquiler viajaba Elvia González, quien sufrió diversos golpes tras el fuerte impacto y quedó atrapada entre el movimiento brusco del automóvil.

Testigos solicitaron el apoyo de socorristas, arribando minutos después paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria a la lesionada en el lugar del accidente.

Tras estabilizarla, los rescatistas determinaron trasladarla a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para descartar lesiones internas y realizarle una valoración médica más completa.

Elementos de Control de Accidentes y Seguridad Pública realizaron el peritaje correspondiente, señalando de manera preliminar que la falta de precaución y el no respetar la distancia reglamentaria fueron las causas que originaron el percance.