Jardinero fallece por descarga eléctrica en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una jornada de trabajo terminó en tragedia la tarde de este jueves, luego de que un jardinero murió tras recibir una descarga eléctrica cuando cortó por accidente un cableado mientras trabajaba en el patio de una vivienda de la colonia Guadalupe, movilizando a las autoridades.

El lamentable hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Buenos Aires número 510, donde Antonio Villanueva Villa realizaba labores de mantenimiento en el área verde de la propiedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador llegó al inmueble alrededor de la una de la tarde para efectuar trabajos de jardinería y algunas tareas relacionadas con el sistema de iluminación instalado en el jardín. Todo transcurría con normalidad hasta que, cerca de las tres de la tarde, el propietario de la vivienda salió al exterior y lo encontró tendido sobre el suelo, sin responder a los llamados.

Alarmado por la situación, solicitó de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, cuando los socorristas arribaron al lugar únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La noticia causó consternación entre vecinos del sector, quienes observaron el despliegue de unidades de emergencia y patrullas que arribaron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado Región Centro realizaron el procesamiento de la escena y recabaron evidencias que permitan establecer con precisión qué ocurrió durante los últimos minutos de vida del trabajador.

Durante las diligencias, los investigadores localizaron junto al cuerpo diversas herramientas utilizadas para su labor. Trascendió que Antonio había estado trabajando en una línea eléctrica que alimentaba una serie de luminarias decorativas colocadas en el jardín. Asimismo, sobre el cuerpo fueron encontradas unas pinzas sujetando un cable eléctrico, situación que forma parte de las líneas de investigación.

Aunque de manera preliminar no se descartaba que el fallecimiento pudiera estar relacionado con una posible descarga eléctrica, las autoridades señalaron que será la necropsia de ley la que determine oficialmente las causas de la muerte.

Tras concluir las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes y continuar con el procedimiento legal.