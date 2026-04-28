Capturan a feminicida

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Lo que por años fue una herida abierta para una familia y un caso que parecía congelado en el tiempo, finalmente tuvo un giro: después de más de una década evadiendo la justicia, un presunto feminicida fue capturado por detectives de la Agencia de Investigación Criminal, poniendo fin a una larga fuga marcada por el silencio y la incertidumbre.

El detenido, identificado como Francisco N, de 59 años de edad, era buscado por el asesinato de su entonces pareja sentimental, crimen ocurrido el 5 de marzo de 2015 al interior de la vivienda que ambos compartían, ubicada en la calle Francisco Villa de la colonia Elsa Hernández.

De acuerdo con las investigaciones, aquella tarde una discusión entre la pareja escaló de manera violenta. Lo que comenzó como un altercado terminó en tragedia cuando el ahora detenido presuntamente golpeó y estranguló a la joven hasta arrebatarle la vida.

El caso fue esclarecido en su momento por las autoridades, tipificándose como feminicidio debido a la relación sentimental entre víctima y agresor. Sin embargo, pese a contar con la orden de aprehensión, Francisco N logró escapar y mantenerse oculto durante 11 años.

Durante ese tiempo, versiones lo ubicaban en distintos puntos, desde el municipio de Ocampo hasta incluso Estados Unidos, pero nunca se logró confirmar su paradero... hasta ahora.

Fue hace apenas unos días cuando su presencia fue detectada en un ejido de Cuatro Ciénegas. La alerta activó a los agentes investigadores, quienes desplegaron un operativo discreto que culminó con su localización y captura, cerrando así un capítulo de fuga que parecía interminable.

La detención no solo representa un avance en el caso, sino también un momento de alivio para quienes durante años exigieron justicia por la víctima, una joven cuya vida fue truncada en medio de la violencia.

Francisco N fue aprehendido por detectives de la Agencia de Investigación Criminal y trasladado al penal provisional acondicionado en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) donde permanece recluido.

Será en las próximas horas cuando enfrente una audiencia inicial ante un juez de control, donde responderá por el delito de feminicidio.