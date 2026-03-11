Patsy Godínez ignora señal de alto y provoca accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Considerables daños materiales fue el saldo que dejó un accidente vial registrado la mañana de este miércoles en calles de la Zona Centro, lo que provocó la movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas en el cruce de las calles Padre Larios y Guerrero, justo a unas cuadras de las instalaciones de la Comandancia Municipal de Monclova.

De acuerdo con el peritaje preliminar, la conductora identificada como Patsy Godínez manejaba un automóvil Honda City en color gris sobre la calle Padre Larios, sin embargo, al llegar a la intersección con la calle Guerrero no tomó las debidas precauciones.

Las autoridades señalaron que la mujer ignoró por completo el señalamiento gráfico de alto, lo que ocasionó que se atravesara repentinamente en la trayectoria de un vehículo Nissan Versa en color gris que era conducido por Román García.

Debido a la inesperada maniobra, el conductor del Versa no logró evitar el impacto, produciéndose la colisión que dejó daños de consideración en ambas unidades, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Tras el choque, el afectado solicitó el apoyo de las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias, por lo que al lugar arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Los agentes procedieron a realizar el peritaje correspondiente en el sitio para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.

Posteriormente, ambos automovilistas fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.