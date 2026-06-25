lleva jefe policiaco ayuda a bebé rescatado

MONCLOVA, COAH.- Conmovido por el caso del recién nacido encontrado dentro de un contenedor de basura en el municipio de Castaños, el Director de Seguridad Pública Municipal, Iván Alejandro Pérez Jiménez, acudió la mañana de este jueves al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova para llevar artículos de primera necesidad y conocer personalmente el estado de salud del menor.

El jefe policiaco arribó al nosocomio con pañales, toallitas húmedas y diversos productos de higiene destinados al cuidado del bebé, quien permanece internado en el área de Cuidados Intensivos Neonatales tras haber sido rescatado con vida por corporaciones de emergencia.

Fuentes cercanas informaron que Pérez Jiménez se mostró preocupado por las condiciones en las que fue localizado el recién nacido, por lo que decidió trasladarse al hospital para verificar su evolución y ofrecer apoyo ante la difícil situación que enfrenta el bebé.

Durante su visita, personal médico le informó que, de manera favorable, el bebé se encuentra estable y responde positivamente a los cuidados especializados que recibe. Actualmente permanece en una incubadora bajo estricta vigilancia médica, mientras su estado de salud continúa mejorando paulatinamente.

El funcionario expresó su preocupación por el bienestar del recién nacido, cuyo caso ha causado indignación y consternación entre la población de la Región Centro debido a las circunstancias en las que fue abandonado.

Acciones de la autoridad

La movilización solidaria surgió apenas un día después de que el menor fuera localizado dentro de un contenedor de basura en la colonia Independencia Sur de Castaños, donde fue rescatado y trasladado de emergencia para recibir atención médica especializada.

Mientras el bebé continúa luchando por recuperarse, agentes de la Fiscalía General del Estado mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar a la persona responsable de abandonarlo.

Respuesta ciudadana

El caso ha generado una fuerte respuesta ciudadana, con habitantes que han manifestado su deseo de colaborar con donaciones y apoyo para el menor, quien permanece bajo protección médica y legal.