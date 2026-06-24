Taxista evita colisión en Monclova tras choque con automóvil

Un taxista evitó una colisión de mayores consecuencias al frenar de emergencia cuando un automóvil presuntamente ignoró el semáforo; el responsable escapó del lugar.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.- Un conductor del servicio de alquiler vivió momentos de tensión la noche del miércoles luego de verse involucrado en un accidente vial provocado presuntamente por un automovilista que no respetó la luz roja de un semáforo y posteriormente se dio a la fuga.

El percance ocurrió en el cruce de la calle Monclova y el bulevar San José, donde un taxi Nissan Tsuru perteneciente a la línea Cherokee resultó con daños materiales tras ser impactado por un vehículo particular.

De acuerdo con la versión proporcionada por Luis, operador de la unidad de alquiler, acababa de concluir un servicio en la colonia Hipódromo y se encontraba detenido esperando la luz verde del semáforo para continuar su trayecto.

Una vez que obtuvo el paso, inició la marcha con dirección al norte; sin embargo, observó que un automóvil color blanco se aproximaba a velocidad considerable sobre el bulevar San José sin intención aparente de detenerse.

Al percatarse del riesgo, el taxista reaccionó de inmediato aplicando los frenos para evitar un impacto directo. Gracias a la maniobra logró reducir la magnitud del accidente, aunque el vehículo invasor alcanzó a golpear la parte frontal de la unidad.

Tras el contacto, el automóvil continuó su marcha y abandonó el lugar junto con sus ocupantes sin detenerse para responder por los daños ocasionados.

Testigos señalaron que en el vehículo viajaban tres hombres y algunos incluso aseguraron que aparentemente consumían bebidas alcohólicas mientras circulaban por la ciudad, versión que no pudo ser confirmada por las autoridades.

Luego del accidente, el conductor afectado se dirigió a una estación de servicio cercana para resguardar la unidad y esperar la llegada de elementos del Departamento de Control de Accidentes.

Peritos y oficiales municipales tomaron conocimiento de los hechos, recabaron la declaración del afectado e implementaron recorridos de búsqueda en distintos sectores para tratar de localizar al responsable, aunque sin resultados positivos.

Afortunadamente, el operador del taxi resultó ileso y el incidente quedó únicamente en daños materiales. Las autoridades recomendaron al afectado presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para continuar con las investigaciones.