Monclova: autoridades realizan cateo en yonque por robos

MONCLOVA, COAH.- Como parte de las investigaciones por una serie de robos registrados en planteles educativos de Monclova, autoridades de los tres órdenes de gobierno ejecutaron la tarde de este miércoles un cateo en un yonque de la colonia Hipódromo, donde presuntamente se adquirían materiales de procedencia ilícita.

La diligencia se realizó en un establecimiento ubicado sobre la calle 9, en los números 1026 y 1026-A, donde se desplegó un amplio operativo que involucró a corporaciones federales, estatales y municipales.

En el cateo participaron elementos de la Policía Municipal, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Estatal, el Grupo de Reacción Centro (GRC), efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como personal de Protección Civil, Ecología y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

La intervención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial derivada de las investigaciones iniciadas tras una ola de robos cometidos en instituciones educativas de la ciudad. Por estos hechos, previamente fueron aseguradas alrededor de ocho personas presuntamente involucradas.

De acuerdo con información obtenida en el lugar, las indagatorias permitieron identificar una posible red de comercialización de materiales sustraídos, principalmente cableado eléctrico y metales, lo que condujo a los investigadores hasta el negocio cateado.

Durante la revisión del inmueble, las autoridades localizaron aproximadamente ocho kilogramos de cobre, además de otros materiales metálicos que quedaron sujetos a investigación para determinar su procedencia.

Tras concluir las diligencias periciales, las autoridades colocaron sellos de clausura en el establecimiento, por lo que sus operaciones quedaron suspendidas mientras continúan las investigaciones ministeriales.

Personal de Servicios Periciales recabó diversos indicios dentro del inmueble, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación para establecer si existe relación entre el negocio y los robos denunciados en distintos sectores de la ciudad.

El operativo concluyó minutos después bajo un fuerte dispositivo de seguridad. En tanto, agentes ministeriales continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar el alcance de las actividades presuntamente ilícitas detectadas en el lugar.