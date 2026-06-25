Atropellamiento durante festejos por victoria de México deja 17 heridos en Cabo San Lucas

Un total de 17 personas resultaron heridas luego de que un automóvil impactara a un grupo de aficionados que celebraban la victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia la noche del miércoles en el bulevar Lázaro Cárdenas, una de las principales vialidades de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Tras el incidente, se desplegó un operativo de emergencia en el que participaron distintas corporaciones. Las autoridades acordonaron el área para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y, una vez concluidos los trabajos periciales, la circulación fue restablecida.

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que los lesionados fueron atendidos en diversos hospitales de la ciudad. Diez personas, entre ellas ocho mujeres y dos hombres, fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 26 del IMSS. Otras tres ingresaron al Hospital General de Cabo San Lucas, dos al Hospital San Luke´s y una al Hospital AMC. Además, una persona continuaba bajo atención especializada mediante un código de emergencia.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, indicó que dependencias municipales trabajan en el acompañamiento de las personas afectadas y sus familiares. Asimismo, se habilitó el número telefónico 624 129 9045 para ofrecer información, orientación y apoyo institucional.

De acuerdo con información oficial del gobierno municipal, el hecho ocurrió cuando un conductor que transitaba por la vialidad encontró personas celebrando sobre la carpeta asfáltica y aceleró repentinamente, provocando que varias de ellas fueran atropelladas.

Por su parte, la Policía Municipal señaló que el conductor aceleró al encontrarse rodeado por personas que impedían el paso de su vehículo y ejercían presión física sobre la unidad. La corporación detalló que recibió el reporte alrededor de las 21:05 horas y que continúa colaborando con las autoridades encargadas de la investigación.

Testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran que el automóvil permanecía rodeado por asistentes a los festejos antes de avanzar de manera repentina e impactar contra varias personas. Posteriormente, la unidad terminó estrellándose contra un señalamiento ubicado a unos metros del lugar.

Las autoridades confirmaron que el conductor fue asegurado en el sitio, recibió atención médica y posteriormente fue trasladado bajo custodia a un hospital debido a las lesiones que presentaba. Más tarde quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

Según reportes, después del atropellamiento el conductor habría sido retirado del vehículo y agredido por algunas personas presentes. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una persona lesionada sobre el pavimento mientras era golpeada.

La Federación Mexicana de Futbol expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias, además de confiar en que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.