Apuñalan a joven en Calderón: se investiga el hecho

Apuñalan a joven en Calderón

Una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal y socorristas del Grupo de Rescate Urbano Municipal (GRUM) se registró la noche de ayer en calles de la colonia Calderón, al sur de la ciudad, tras el reporte de una persona herida por arma blanca.

El llamado de auxilio alertó a las corporaciones sobre un joven que presentaba lesiones de consideración, presuntamente provocadas con un objeto punzocortante. Sin embargo, al arribo de las unidades de emergencia, el sitio ya no contaba con la presencia de la víctima.

La agresión ocurrió en la colonia Calderón, donde la Policía Municipal realizó una intensa movilización.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, fueron los propios familiares quienes, ante la urgencia de la situación, decidieron trasladar al lesionado en un vehículo particular hacia un nosocomio, buscando atención médica inmediata.

Los agentes municipales procedieron a tomar conocimiento de los hechos, localizando únicamente indicios en el área que confirmaban el reporte inicial. La zona fue inspeccionada para recabar información que permita esclarecer lo ocurrido.

Familiares del joven herido decidieron llevarlo a un hospital en un vehículo particular.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la identidad del joven ni sobre la gravedad de las lesiones que presentaba al momento de ser llevado al hospital.

Las autoridades recaban información para esclarecer las circunstancias de la agresión.

Las autoridades mantienen abierta la intervención correspondiente para determinar las circunstancias en que se registró la agresión.