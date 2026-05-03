Emergencia en Valle de San Miguel: viudo se corta las venas

La noche de ayer estuvo a punto de cerrarse con una tragedia en la colonia Valle de San Miguel, luego de que un hombre, identificado como viudo reciente, atentara contra su propia vida al provocarse cortes en las venas dentro de su vivienda.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Los hechos ocurrieron sobre la calle Puerto Príncipe, donde vecinos alertaron sobre una situación de emergencia al percatarse de que el afectado se encontraba herido y en riesgo. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, fue un residente cercano quien advirtió la escena y actuó de inmediato para brindar auxilio, evitando que la situación escalara.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio tras recibir el reporte. A su llegada, localizaron al hombre con lesiones en ambas muñecas, por lo que procedieron a estabilizarlo en el lugar antes de trasladarlo a un hospital para su atención médica especializada.

Detalles confirmados

Fuentes en el sitio indicaron que el individuo atravesaba por un cuadro depresivo tras la pérdida de su pareja, situación que habría derivado en la decisión de autolesionarse. No obstante, autoridades y socorristas evitaron confirmar mayores detalles, limitándose a informar sobre la atención oportuna brindada.

La intervención ciudadana y la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia resultaron clave para impedir un desenlace fatal. El caso quedó bajo seguimiento médico, mientras se espera que el afectado reciba también apoyo psicológico.