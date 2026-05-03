Asalto a comercio en Saltillo: delincuentes escapan en auto rojo

SALTILLO, Coahuila.- La noche del sábado se registró un asalto con arma en un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida San Javier, en la colonia Nogales 2, al sur de Saltillo, lo que generó una rápida respuesta por parte de corporaciones de seguridad.

El asalto ocurrió en la colonia Nogales 2, generando preocupación entre los vecinos.

De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, los presuntos responsables se desplazaban en un automóvil compacto color rojo, presuntamente un Nissan Versa sin placas visibles. Tras perpetrar el robo, abandonaron el lugar a toda velocidad, sin que se lograra precisar su ruta de escape.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio minutos después del reporte y desplegaron un operativo de búsqueda en calles aledañas; sin embargo, pese a los recorridos, no fue posible ubicar a los sospechosos ni el vehículo.

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La Policía Municipal realizó un operativo de búsqueda, pero no logró localizar a los sospechosos.

Hasta el cierre de esta información, no se reportan personas detenidas. Las autoridades informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y localizar a los responsables.

Habitantes de la zona piden mayor vigilancia tras el aumento de robos en la colonia.

Vecinos de la colonia señalaron que no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en la zona, por lo que reiteraron el llamado a reforzar la vigilancia, especialmente durante la noche. Asimismo, se pidió a la población colaborar con cualquier dato que pueda aportar a la investigación, comunicándose al número de emergencias 911.