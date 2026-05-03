Cae tras violenta riña

El incidente ocurrió la mañana de ayer sobre la avenida Sidermex, donde elementos de Seguridad Pública intervinieron para controlar la situación y asegurar al presunto responsable.

JAIME GUERRERO

La tranquilidad de la zona sur se vio interrumpida la mañana de ayer por una riña que movilizó a corporaciones municipales sobre la avenida Sidermex. El reporte ingresó a las líneas de emergencia, alertando sobre un altercado que subía de tono y generaba tensión entre los presentes.

La intervención de seguridad pública

Elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato al sitio señalado, donde localizaron a un individuo que presuntamente participaba de manera activa en el conflicto. De acuerdo con el informe oficial, el sujeto mostraba una conducta agresiva, lo que obligó a los uniformados a intervenir para restablecer el orden.

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Tras ser controlado, el individuo fue asegurado en el lugar y posteriormente trasladado a las instalaciones de la corporación, donde quedó a disposición del juez calificador. La detención se realizó sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad, aunque el ambiente permaneció tenso durante varios minutos.

Reacción de testigos y autoridades

Testigos en el área observaron el despliegue policial mientras la situación era contenida. La rápida respuesta de los agentes evitó que la riña escalara a consecuencias mayores.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar este tipo de conductas que alteran el orden público y ponen en riesgo la integridad de terceros.