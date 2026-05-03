Choque entre taxi y camioneta en Pape Ecuador

Un violento accidente vial registrado la noche de ayer en el cruce del bulevar Pape y la calle Ecuador dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance fue provocado por una conductora que presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol. La mujer circulaba a exceso de velocidad a bordo de una camioneta Dodge Journey color azul sobre el bulevar Pape, cuando perdió el control de la unidad e impactó de forma directa contra un vehículo Nissan Tsuru habilitado como taxi.

La conductora presuntamente ebria provocó el choque en el bulevar Pape.

Tras el fuerte choque, resultaron lesionados los ocupantes del taxi, identificados como Juan Salvador Izquierdo, de 47 años de edad, con domicilio en la calle Valle de Jiménez 322, en el fraccionamiento Valle de Lincoln, Nuevo León, así como Rosaura Guadalupe Cedillo Pérez, de 30 años, residente de la colonia Otilio Montaño.

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Los heridos fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para su valoración médica. Hasta el momento, se desconoce la gravedad exacta de sus lesiones.

Elementos de Tránsito aseguraron a la conductora responsable del accidente.

Elementos de Tránsito y Vialidad procedieron con el aseguramiento de la presunta responsable, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. La zona permaneció parcialmente cerrada durante varios minutos, generando afectaciones a la circulación.