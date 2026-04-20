Vuelca trailero en carretera 57

SABINAS, COAH.- Este domingo se registró la volcadura de un tráiler sobre la carretera Federal 57, a la altura del kilómetro 48, en el tramo comprendido entre Menonitas y Progreso, que resultó en cuantiosos daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes, la pesada unidad terminó volcada sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó afectaciones al tránsito vehicular en esta importante arteria federal que presentaba condiciones de humedad derivado de las lluvias.

Elementos de la Guardia Nacional, división caminos, así como cuerpos de emergencia, acudieron al lugar del accidente para atender la situación, realizar labores de abanderamiento y coordinar las maniobras necesarias para el retiro del tráiler.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas, aunque las autoridades mantuvieron presencia en la zona para descartar riesgos y garantizar la seguridad de los automovilistas que transitan por el área.