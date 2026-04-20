Hallan bicimoto robada en baldío

FRONTERA, COAH.– Tirada entre la maleza y como si nadie la reclamara, una bicimoto con reporte de robo fue localizada por elementos de Seguridad Pública en un lote baldío de la colonia Ampliación La Sierrita, logrando su recuperación y devolución a su propietario.

El hallazgo se registró durante recorridos de vigilancia sobre la calle Oaxaca y Tacuba cuando los oficiales detectaron la unidad abandonada en un predio sin construcción, lo que levantó sospechas de inmediato.

Al descender para inspeccionarla, confirmaron que las características coincidían con una bicimoto reportada como robada días atrás, por lo que procedieron a su aseguramiento conforme a los protocolos.

Posteriormente, los uniformados contactaron al propietario, identificado como Óscar Javier Meléndez Iracheta, de 42 años, quien acudió al sitio y acreditó la propiedad del vehículo mediante la documentación correspondiente.

Tras verificar los datos, los elementos realizaron la entrega formal de la unidad, la cual fue recuperada sin daños visibles, cerrando así el procedimiento sin personas detenidas.

El afectado no ocultó su alivio al recuperar su medio de transporte, agradeciendo la intervención de los oficiales, quienes además reforzaron el llamado a reportar cualquier actividad sospechosa.

Acciones de la autoridad

Las autoridades señalaron que continuarán con los recorridos preventivos en sectores considerados de riesgo, donde este tipo de hallazgos, aunque silenciosos, representan pequeños golpes contra el delito.