Jasiel Garza sufre caída en Monclova y es atendido por paramédicos

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron al domicilio para auxiliar al lesionado y trasladarlo a un hospital.

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una tarea doméstica terminó en un accidente que encendió las alertas la noche de ayer en la colonia Héroes del 47, luego de que un hombre sufriera una aparatosa caída al intentar subir a la barda de su domicilio.

El accidente ocurrió en la colonia Héroes del 47

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Álamo y Purísima, donde vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al ver al hombre tendido en el suelo tras desplomarse desde una altura considerable.

De acuerdo con los primeros informes, el afectado intentaba acceder a la parte alta de su vivienda para revisar el tinaco, pero en un descuido perdió el equilibrio y cayó de espaldas, llevándose la peor parte del golpe.

Atención de los paramédicos

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al sitio para brindarle atención a quien fue identificado como Jasiel Garza, quien presentaba diversos golpes producto del impacto.

Tras ser inmovilizado y estabilizado en el lugar, los socorristas determinaron su traslado a un hospital para una valoración más detallada, debido a la magnitud de la caída.

Elementos de Seguridad Pública también se presentaron para tomar conocimiento del incidente, confirmando que no hubo más personas involucradas.

El área fue resguardada momentáneamente mientras se realizaban las maniobras de auxilio, ante la mirada de vecinos que siguieron con preocupación lo ocurrido.

Estado de salud reservado

Hasta el cierre del reporte, el estado de salud del lesionado se mantenía como reservado, mientras especialistas evaluaban las posibles consecuencias de la fuerte caída.