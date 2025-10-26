Hombre de 31 años detenido por ebriedad en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre que se encontraba emborrachándose a plena luz del día en calles de la Zona Centro terminó tras las rejas, luego de ser sorprendido por elementos de la Policía Preventiva durante un recorrido de vigilancia.

El detenido fue identificado como Salvador Santos Escobedo, de 31 años de edad, quien fue visto por los oficiales mientras empinaba el codo sin el menor recato frente a los transeúntes que caminaban por el primer cuadro de la ciudad.

El arresto del briago ocurrió cerca del mediodía de ayer, cuando los policías realizaban labores de patrullaje y decidieron intervenir para evitar que continuara alterando el orden público.

Salvador, en evidente estado de ebriedad, fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno. Debido a su condición, no pudo proporcionar su domicilio.

El infractor fue recluido en una celda por varias horas como sanción por la falta administrativa cometida.