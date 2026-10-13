Arrestan a mujer por destrozos en vivienda en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Una mujer de 50 años terminó tras las rejas luego de presuntamente causar destrozos en una vivienda de la zona centro, propiedad de quien sería su pareja sentimental, situación que provocó que la inquilina solicitara la intervención de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas de ayer, en un domicilio ubicado en la privada Cuauhtémoc, en su cruce con Jesús Silva, en las inmediaciones del hotel Martina, dentro de la zona hotelera de la ciudad.

La mujer fue identificada como Judith Suárez, vecina de la colonia 21 de Marzo, quien presuntamente llegó al inmueble y comenzó a ocasionar daños en su interior.

De acuerdo con el reporte, la persona que renta la vivienda se alarmó al observar la conducta de Judith, por lo que llamó a las autoridades y señaló que la mujer, a quien identificó como presunta pareja sentimental del propietario, estaba causando destrozos en el lugar.

Ante la solicitud de auxilio, elementos preventivos se trasladaron al domicilio y lograron asegurar a la mujer, quien fue trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Aunque trascendió que el incidente pudo estar relacionado con un conflicto de pareja y presuntos celos, no se dieron a conocer detalles que confirmaran el motivo de la reacción de Judith.

Finalmente, la mujer quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinó su arresto por una falta administrativa.