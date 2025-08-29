Comando 5 Estrellas arrestado tras intervención policial en Emiliano Zapata

Lo que comenzó como una mañana cualquiera para Osvaldo Trejo Almanza, de 49 años, alias "Comando 5 Estrellas", terminó en derrota absoluta: la Policía Preventiva lo arrestó tras reportes de que andaba "repartiendo disciplina" en su hogar de la colonia Emiliano Zapata.

El legendario carpintero, que según su curriculum familiar domina técnicas de intimidación de alto calibre emocional, no contaba con que sus propios familiares tuvieran aliados de uniforme listos para neutralizarlo.

La intervención se registró en la calle 18 número 1508, donde "Comando 5 Estrellas" fue sorprendido y llevado a la Comandancia Municipal sin disparar un solo clavo.

Al llegar a la Comandancia, el hombre se dio cuenta de que su entrenamiento casero no era rival para la ley: quedó tras las rejas y a disposición del juez calificador en turno, con tiempo suficiente para reflexionar sobre la estrategia familiar.

Vecinos comentaron entre risas que, finalmente, la paciencia y la llamada correcta al 911 pudieron más que cualquier intento de demostrar quién manda en casa.