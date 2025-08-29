Intervención en Calle Termina con Vecino Golpeado en Colonia San Miguel

A veces las buenas intenciones salen caras. Así le ocurrió a Héctor Alfredo, vecino de la colonia San Miguel, quien la madrugada de este viernes trató de poner paz en pelea entre dos tipos pero en lugar de aplausos recibió una golpiza cortesía de Gabriel Alejandro Guajardo.

El incidente se registró cerca de las 03:00 horas en la calle Nogal número 226, cuando Héctor, en plan de conciliador, intervino para que dos personas dejaran de discutir.

Sin embargo, Gabriel Alejandro decidió que la mejor manera de zanjar la situación era convertirlo en saco de boxeo, propinándole repetidos puñetazos en la cara.

Afortunadamente para el "árbitro improvisado", los propios vecinos lograron neutralizar al agresor antes de que el episodio pasara a mayores.

En el lugar también se presentó San Juana Saldúa Flores, madre del rijoso, quien con toda calma recomendó a ambos acudir al Ministerio Público a interponer la denuncia, como si lo ocurrido hubiese sido un simple malentendido.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron poco después para atender al lesionado y trasladarlo a la clínica 86 del IMSS, donde quedó bajo observación médica. Mientras tanto, el presunto agresor fue señalado directamente por la víctima y los testigos.