Agresor huye tras choque por celos en callejón de la colonia Picasso

Porque los celos suelen ser peor que el alcohol al volante, un individuo convirtió su camioneta Silverado roja en un ariete durante la madrugada del viernes, cuando embistió de manera intencional un automóvil InDriver en el que viajaba su pareja, en la colonia Picasso.

El drama arrancó alrededor de las 04:00 horas, cuando Ramón Bueno Aguilar, operador de un Chevrolet Sonic blanco, acudió tranquilo a la colonia Tecnológico a recoger a una pasajera. Lo que no sabía es que con la joven también subía al viaje una sombra roja sobre ruedas: su celoso perseguidor.

Según narró el afectado, la persecución parecía escena de película de acción, con la Silverado cerrándole el paso y aventándole las luces repetidas ocasiones sobre avenida Tecnológico. Ramón trató de continuar como si fuera un viaje normal de aplicación, pero en la calle Lemans la historia terminó de manera aparatosa.

El "Romeo motorizado" no soportó más y le dio un brutal llegue por alcance al Sonic, que quedó maltrecho. Como bono extra de su ataque, el hombre estampó su camioneta contra un Volkswagen Pointer estacionado, al que le cambió la facha gratis, a manera de daño colateral.

Tras el desastre, el agresor no esperó a que llegara la policía para explicar sus motivos de "amor verdadero" y huyó con rumbo a Ciudad Frontera. Mientras tanto, la pasajera —que claramente lo conocía— prefirió guardar silencio, confirmando con su actitud que la cosa era de celos, pero sin dar nombres para no quemar a nadie.

Autoridades municipales llegaron al lugar para tomar conocimiento del choque y aseguraron las unidades dañadas.

El celoso conductor, en cambio, sigue prófugo, aunque ya dejó claro que los arranques pasionales no siempre terminan en serenata, sino en el corralón.