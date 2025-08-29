Accidente en Cuauhtémoc: Chofer de SIMAS Causa Daños en Colisión

Ni el gallo había cantado cuando un empleado de SIMAS madrugador invadió carril, provocando un choque en pleno corazón de la ciudad. El percance, ocurrido en el cruce de Cuauhtémoc y Francisco Murguía, dejó las camionetas involucradas con serios daños, pero afortunadamente a los tripulantes nada más les quedó el susto... y la vergüenza.

El accidente sucedió minutos antes de las 05:00 horas, cuando el trabajador del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos Martín Antonio González López de 31 años de edad, vecino de la colonia Regidores, chofer de una Nissan NP300 intentó dar una vuelta a la izquierda con más confianza que cálculo, invadiendo sin pudor el carril contrario. Obviamente, la jugada terminó en choque directo contra una Nissan Kicks guinda, que manejaba Irma Huerta Sánchez, de 30 años, vecina de Estancias de San Juan Bautista, quien circulaba de frente, la cual se llevó de recuerdo un buen golpe en el costado frontal.

No hubo lesionados, pero sí muchos automovilistas desesperados que tuvieron que esperar a que llegaran los oficiales de Control de Accidentes para poner orden y tomar nota del espectáculo mañanero.

Ambos conductores se quedaron en el lugar, resignados a mirar cómo sus vehículos lucían las "cicatrices" de la imprudencia. Mientras tanto, los uniformados elaboraban el peritaje correspondiente, confirmando que la responsabilidad del siniestro recaía en el conductor de la NP300.

Al final, todo quedó en daños materiales y en la anécdota de un choque más en pleno centro, donde, al parecer, ni las madrugadas se salvan de la falta de precaución al volante.