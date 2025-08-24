Arresto de 12 horas para mujer en incidente del bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH.- Una mujer identificada como Lluvisela Vázquez fue detenida por elementos preventivos luego de protagonizar un altercado en la tienda 'Mamá Lucha' del bulevar Harold R. Pape; el juez calificador le aplicó un arresto de 12 horas.

Una escena de desorden se vivió ayer en el interior de un conocido centro comercial ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, cuando una mujer comenzó a agredir verbalmente tanto a empleados como a clientes, provocando molestia y alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

La señalada fue identificada como Lluvisela Vázquez, quien tras los constantes llamados de atención de los presentes fue reportada de inmediato a la línea de Seguridad Pública.

Elementos preventivos llegaron al sitio y procedieron a detenerla, ya que su actitud agresiva y los insultos no cesaron pese a la intervención de los uniformados.

Posteriormente, fue trasladada a las celdas municipales, donde quedó a disposición del juez calificador, quien determinó aplicarle un arresto administrativo de 12 horas, como sanción por alterar el orden público.

De acuerdo con testigos, la mujer mantenía una conducta hostil desde minutos antes de su detención, negándose a tranquilizarse pese a los llamados de seguridad interna del establecimiento.

El incidente no pasó a mayores gracias a la pronta reacción de la autoridad, aunque generó incomodidad entre los clientes que se encontraban realizando sus compras.