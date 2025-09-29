Arrestan a hombre por inhalar sustancias tóxicas en Fraccionamiento Los Cedros

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue arrestado la tarde de ayer luego de ser visto consumiendo sustancias tóxicas sin el menor recato sobre la avenida Leandro Valle, en el Fraccionamiento Los Cedros, lo que alarmó a vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

Elementos municipales a bordo de la unidad 214 acudieron al reporte y localizaron al individuo inhalando en plena vía pública. Tras asegurar el área y confirmar la falta administrativa, procedieron a su detención inmediata.

El sujeto fue trasladado a las celdas de la Comandancia Municipal, donde se identificó como Brayan Eduardo Reyes Reyes, de 25 años de edad, con domicilio en la calle Piedras Negras número 913, en la colonia Hipódromo.

Ante el juez calificador en turno, se le informó que quedaría retenido tras las rejas, durante varias horas al drogarse en la calle.