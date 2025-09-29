Detenido lavacoches por consumo de sustancias en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer, elementos de la Policía Municipal detuvieron a un lavacoches que fue sorprendido consumiendo sustancias tóxicas en calles de la colonia Valle de Nogalar.

El detenido fue identificado como David Armando Hernández Armendáriz, de 32 años de edad, quien dijo tener su domicilio en la calle Nogal número 210, en la colonia Del Río, y dedicarse al lavado de autos.

El incidente ocurrió sobre la calle Zarzamoras, donde vecinos reportaron a los números de emergencia que un sujeto se encontraba inhalando sustancias en la vía pública, a plena luz del día.

Al arribar los oficiales de la unidad 215, ubicaron al individuo, quien presuntamente utilizaba solventes para drogarse.

Al ser abordado por los agentes, se encontraba alterado y con claros signos de intoxicación.

Ante la falta administrativa cometida y el riesgo que representaba para su propia seguridad y la de los transeúntes, los policías procedieron a su detención y traslado a las celdas municipales, donde quedó bajo resguardo.