Niño de 10 años herido en riña entre menores en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una típica discusión entre menores estuvo a punto de convertirse en una tragedia la noche del domingo en la colonia Valle de San Miguel, en Monclova. Un niño de 10 años terminó con dos heridas provocadas con un objeto punzocortante, presuntamente a manos de otro menor de apenas ocho años.

El incidente se registró cerca de las 20:20 horas sobre la calle De la Fortuna, a la altura del domicilio marcado con el número 450. Elementos de la Policía Municipal acudieron tras un reporte al sistema de emergencias y encontraron al niño Cristian "N", de 10 años, sangrando del costado izquierdo.

De acuerdo con los primeros testimonios, el agresor fue identificado como Juan "N", de ocho años, quien tras el ataque corrió a refugiarse en su vivienda.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y trasladaron al menor herido a un hospital. Los médicos confirmaron que presentaba dos lesiones de entre 1.5 y 2 centímetros de profundidad, aunque sin compromiso de órganos vitales. Cada herida requirió dos puntos de sutura.

La autoridad municipal tomó conocimiento de lo ocurrido y confirmó que todo se originó por una riña entre los niños mientras se encontraban sin supervisión de adultos.

Aunque el caso no pasó de lesiones menores, generó preocupación entre los vecinos. Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para mantener una vigilancia más cercana sobre los menores, a fin de evitar situaciones que puedan escalar y poner en riesgo sus vidas.